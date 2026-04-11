Freida McFadden, autrice de “La Femme de ménage”, révèle enfin son identité

Après des années à dominer les ventes de thrillers psychologiques dans l’ombre, l’autrice à succès Freida McFadden a levé le voile sur son identité. Celle qui signe notamment la saga La Femme de ménage s’appelle en réalité Sara Cohen, une médecin spécialisée dans les troubles cérébraux. Une révélation faite lors d’un entretien accordé au média américain USA Today, mettant fin à de nombreuses spéculations autour de cette écrivaine restée longtemps insaisissable.

Une double vie entre médecine et best-sellers

Si ses livres se sont vendus à des millions d’exemplaires à travers le monde, son identité, elle, était soigneusement dissimulée. Sara Cohen explique avoir choisi un pseudonyme pour préserver sa carrière médicale. Dans son entretien à USA Today, elle confie avoir voulu garder le secret “jusqu’à ce que [elle soit] prête à quitter [son] poste de médecin”, afin de ne pas perturber son environnement professionnel.

Selon les informations rapportées par USA Today, elle exerçait à Boston comme spécialiste des pathologies cérébrales. Elle a progressivement réduit son activité à partir de fin 2023 et ne travaille désormais qu’occasionnellement. Lors de ses rares apparitions publiques, notamment pour la promotion de l’adaptation de La Femme de ménage, elle apparaissait avec perruque et lunettes, entre nécessité de discrétion et choix personnel assumé.

La fin d’un mystère entretenu par le succès

Cette révélation met un terme à de nombreuses théories qui circulaient autour de Freida McFadden. Certains imaginaient qu’il s’agissait d’un collectif d’auteurs, d’un homme ou même d’une intelligence artificielle, en raison de sa production particulièrement soutenue et de sa discrétion médiatique. “Je suis une personne réelle, j’ai une identité réelle et je n’ai rien à cacher”, a-t-elle affirmé dans cet entretien accordé à USA Today.

Malgré ce changement, l’autrice insiste sur un point : son anonymat n’a jamais été synonyme de tromperie. Elle affirme avoir toujours été honnête avec ses lecteurs sur le fond, même si son nom restait secret. Une manière de rappeler que, derrière le mystère, son succès repose avant tout sur ses intrigues efficaces et addictives, qui continuent de séduire un large public.