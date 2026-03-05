À un peu plus d’un mois de son ouverture, le Festival du livre de Paris 2026 se retrouve au cœur d’une vive controverse. Amazon a finalement décidé de ne pas participer à l’événement, prévu du 17 au 19 avril au Grand Palais, mettant fin au partenariat qui avait déclenché la colère du Syndicat de la librairie française (SLF). Cette décision a été prise d’un commun accord avec les organisateurs du festival, selon une information révélée par Le Figaro. Le retrait du géant du e-commerce intervient après plusieurs jours de tensions publiques autour de sa présence dans une manifestation dédiée à la filière du livre.

Une polémique déclenchée par le boycott des libraires

L’affaire a éclaté lorsque le SLF, organisation représentant les librairies indépendantes, a annoncé qu’il boycotterait le festival en raison du partenariat conclu avec Amazon. Le syndicat dénonçait notamment l’influence du groupe américain sur le secteur, estimant qu’il représentait, par sa puissance et ses « visées prédatrices et hégémoniques », une menace pour les auteurs, les éditeurs et les libraires, selon l’AFP.

Face à cette critique, Amazon a répondu dans une déclaration transmise à l’AFP, affirmant regretter « une manœuvre partisane » reposant sur des accusations jugées « infondées et trompeuses ». Pour éviter d’alimenter davantage la controverse, l’entreprise a donc choisi de se retirer de l’édition 2026 du festival, décision confirmée par les organisateurs, selon l’AFP et Le Figaro.

Un conflit plus large autour de la régulation du livre

Cette nouvelle passe d’armes s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes entre Amazon et les acteurs traditionnels du livre en France. Le différend porte notamment sur l’application d’une loi entrée en vigueur en octobre 2023, qui impose un minimum de 3 euros de frais de port pour la livraison de livres neufs.

Amazon France estime que la gratuité reste possible lorsque les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatiques, appelés “lockers”. Les représentants de la librairie indépendante considèrent au contraire que cette pratique revient à contourner l’esprit de la réglementation, selon l’AFP.

Le Festival du livre de Paris, qui réunit environ 450 maisons d’édition et plus d’un millier d’autrices et d’auteurs, avait attiré plus de 110 000 visiteurs lors de son édition 2025, selon l’AFP. Malgré la polémique, les organisateurs entendent maintenir le cap sur cette grande célébration annuelle de la lecture.