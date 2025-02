Selon le site Navy Recognition, la Chine a lancé les tests d’un nouveau navire de guerre de la classe Type-054B.

Le site précise que ce navire, pour lequel des images des essais ont été publiées, est le deuxième modèle Type-054B en cours de développement pour la marine chinoise, ce qui montre que la Chine cherche à renforcer ses capacités navales et à affirmer son rôle en tant que puissance majeure parmi les pays disposant de flottes maritimes de premier plan.

Il est également mentionné que les États-Unis possèdent actuellement une vaste flotte de navires, de sous-marins et de porte-avions, et travaillent à la mise au point de nouvelles générations de navires militaires. Le développement par la Chine des Type-054B et de nouveaux porte-avions montre son ambition de rivaliser avec la flotte américaine et d’étendre ses capacités navales dans les mers et océans du monde entier.

Un autre point important évoqué par les experts est la force de l’industrie navale chinoise, qui domine le marché mondial, aussi bien pour les navires commerciaux que militaires, facilitant ainsi la réalisation rapide et efficace des projets maritimes ambitieux.

Des médias ont également indiqué que les navires Type-054B bénéficient de technologies de furtivité avancées pour échapper aux radars ennemis, et sont considérés comme des navires de combat totalement nouveaux comparés aux frégates Type-054A en service actuellement dans la marine chinoise.

Ces navires sont équipés d’un système d’armement comprenant des canons de 100 mm, des lanceurs verticaux pour des missiles anti-navires, anti-surface et anti-aériens, ainsi que des mitrailleuses de 30 mm.