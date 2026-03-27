Sony augmente encore le prix de la PS5 : mauvaise nouvelle pour les joueurs

Sony a officialisé ce vendredi une nouvelle hausse des prix de plusieurs produits PlayStation. La mesure concerne la PS5 standard, la PS5 Digital Edition, la PS5 Pro ainsi que le PlayStation Portal, avec une entrée en vigueur fixée au 2 avril. Dans son annonce, l’entreprise explique cette décision par les « pressions persistantes sur l’économie mondiale ».

En Europe, les nouveaux prix recommandés passent à 649,99 € pour la PS5, 599,99 € pour la PS5 Digital Edition et 899,99 € pour la PS5 Pro. Le PlayStation Portal grimpe lui aussi à 249,99 €. Sony applique également cette hausse au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon, avec des tarifs adaptés à chaque marché.

Pour les joueurs européens, la pilule est d’autant plus difficile à avaler que la machine avait déjà subi des ajustements tarifaires auparavant. En avril 2025, Sony avait déjà relevé le prix de la PS5 Digital Edition en Europe et au Royaume-Uni, en invoquant à l’époque un « environnement économique difficile », marqué par une inflation élevée et des taux de change volatils.

Une tendance à l’opposé des pratiques habituelles

Cette nouvelle hausse confirme une tendance inhabituelle dans l’industrie du jeu vidéo : au lieu de baisser avec l’âge de la console, le prix du hardware continue d’augmenter. Il s’agit même de la deuxième hausse en moins d’un an sur certains marchés, après une augmentation déjà appliquée aux États-Unis en août 2025. À cette date, Sony avait porté les tarifs américains de la PS5 à 549,99$, 499,99$ et 749,99$ selon les modèles, avant la nouvelle hausse annoncée ce 27 mars.

Pour Sony, l’objectif affiché est de préserver sa capacité à proposer des produits et expériences « de haute qualité ». Pour les consommateurs, le message est beaucoup moins bien reçu : la PS5 devient plus chère en milieu de génération, alors que beaucoup attendaient plutôt des bundles plus agressifs ou des promotions durables. Cette hausse pourrait donc freiner certains achats, surtout face à un marché où le prix du matériel est déjà devenu un sujet sensible.

En bref pour la France / l’Europe :

PS5 : 649,99€ PS5 Digital Edition : 599,99€ PS5 Pro : 899,99€ PlayStation Portal : 249,99€ La hausse des prix sera effective à partir du 2 avril.