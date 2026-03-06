Le jeu vidéo « Clair Obscur: Expedition 33 » a été élu meilleur jeu de l’année lors de la cérémonie des Pégases organisée jeudi soir à Paris. Développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive et édité par Kepler Interactive, ce titre poursuit ainsi une série de distinctions après avoir déjà remporté en décembre une récompense majeure aux Game Awards aux États-Unis.

Le jeu, conçu par une équipe d’une trentaine de développeurs, s’est également distingué dans plusieurs catégories, notamment pour sa direction artistique, sa narration et son univers sonore. Inspiré notamment de la saga japonaise Final Fantasy, ce jeu de rôle plonge les joueurs dans un univers post-apocalyptique où un groupe de personnages affronte une entité menaçant l’humanité.

Une vitrine pour un secteur pourtant fragilisé

Lors de la même cérémonie, d’autres productions françaises ont été récompensées. « The Rogue Prince of Persia », développé par le studio bordelais Evil Empire pour Ubisoft, a reçu le prix du meilleur premier jeu, tandis que « Absolum », du studio parisien Dotemu, s’est imposé dans les catégories du meilleur jeu indépendant et du meilleur game design.

Malgré ces succès artistiques, l’industrie française du jeu vidéo traverse une période délicate. Plusieurs entreprises du secteur font face à une baisse des investissements et à des restructurations, tandis que certains studios envisagent des suppressions d’emplois. Pourtant, avec près de 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, le jeu vidéo demeure la première industrie culturelle du pays.