Darwin’s Paradox : un poulpe surdoué au cœur d’une évasion délirante

Disponible depuis le 2 avril 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, Darwin’s Paradox propose une aventure aussi originale qu’inattendue. Développé par ZDT Studio et édité par Konami, ce jeu de plateformes met en scène Darwin, un poulpe doté d’une intelligence hors norme, capturé puis enfermé dans un complexe industriel dont il doit s’échapper. Entre infiltration, réflexion et action, le titre se distingue par son ton décalé et son univers visuel inspiré du cinéma d’animation.

Un gameplay malin entre infiltration et réflexion

Dans la peau de ce céphalopode pas comme les autres, le joueur doit exploiter des capacités variées pour progresser : nager, se camoufler, grimper sur les murs ou encore se faufiler dans des espaces étroits. Le jeu ne se limite pas à sauts et plateformes, puisqu’il intègre également des mécaniques d’infiltration et des énigmes à résoudre. Selon Radio France, l’expérience repose sur un triptyque efficace : “réfléchir, se cacher, fuir”, avec des situations qui se renouvellent régulièrement.

Chaque niveau propose plusieurs chemins et défis, allant de la désactivation de systèmes de sécurité à des séquences de poursuite. Ce mélange de genres donne au jeu un rythme dynamique, tout en exigeant une certaine précision et de la stratégie, notamment dans les phases les plus complexes.

Une aventure visuelle et narrative pleine d’humour

Au-delà de son gameplay, Darwin’s Paradox séduit par son univers narratif singulier. Le joueur évolue dans un monde où une entreprise agroalimentaire cache en réalité une conspiration menée par des extraterrestres. Toujours selon Radio France, cette intrigue satirique détourne les codes du complotisme et des multinationales, avec un humour omniprésent et une narration entièrement visuelle, sans dialogues.

Le jeu adopte une esthétique proche des films d’animation, avec des inspirations allant des classiques de la science-fiction des années 1950 aux cartoons. Les animations fluides et les décors variés, rendus possibles par le moteur Unreal Engine, renforcent cette impression de “film interactif”. Avec ce premier projet, ZDT Studio signe une entrée remarquée dans le paysage vidéoludique français, portée par une proposition à la fois inventive et accessible.