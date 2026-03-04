Le président Emmanuel Macron a décidé de réunir un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mercredi soir à l’Élysée à 20h, afin de faire le point sur les derniers développements de la guerre et les mesures françaises. La convocation a été annoncée par Maud Bregeon, porte‑parole du gouvernement, à l’issue du conseil des ministres.

Depuis le déclenchement des hostilités entre les forces israéliennes, américaines et iraniennes, la situation régionale demeure extrêmement volatile, avec des frappes répétées et des ripostes de part et d’autre qui ont accru les craintes d’une extension du conflit. L’Élysée estime qu’une évaluation approfondie des options de sécurité et de défense de la France est nécessaire, notamment après plusieurs jours de discussions ministérielles.

Objectifs de la réunion à l’Élysée

Le conseil de défense doit réunir les principaux responsables politiques, militaires et de sécurité afin d’évaluer la posture stratégique française et les mesures à prendre face à la montée des tensions au Moyen‑Orient. Lors de réunions précédentes, Emmanuel Macron avait déjà renforcé la posture défensive de la France et abordé l’envoi de moyens militaires pour protéger les intérêts et les ressortissants français dans la région.

Dans ce cadre, le chef de l’État avait annoncé des mesures comme le déploiement du porte‑avions Charles‑de‑Gaulle en Méditerranée et la coordination de vols de rapatriement pour les citoyens français présents dans les zones les plus exposées.

Un conflit qui influence la politique intérieure française

La guerre en Iran et ses répercussions au Moyen‑Orient ont soulevé des questions sur la politique étrangère et la sécurité nationale de la France. Des voix s’expriment sur la manière dont Paris doit gérer sa place dans ce conflit international, et la France cherche à concilier défense de ses ressortissants, soutien à ses partenaires régionaux et prévention d’une escalade vers des frontières plus proches.