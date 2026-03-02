VIDÉOS – Crashs d’avions militaires américains au Koweït

Ce lundi, plusieurs avions militaires américains ont été signalés comme s’étant écrasés sur le territoire koweïtien, selon les déclarations officielles du ministère de la Défense du Koweït. Les autorités du pays ont indiqué que tous les équipages avaient survécu et avaient été pris en charge dans des hôpitaux en état stable, après avoir été évacués avec l’aide des forces américaines présentes dans la région. Les détails quant au nombre précis d’appareils et à leur type n’ont pas été publiés de manière exhaustive par les commandements militaires concernés.

L’escalade du conflit

Ces crashs surviennent au cœur d’une escalade généralisée du conflit au Moyen‑Orient impliquant les États‑Unis, Israël et l’Iran, qui ont multiplié les frappes aériennes et les opérations militaires. Des frappes aériennes conjointes menées par les forces américaines et israéliennes ont visé des installations en Iran, entraînant une riposte par des missiles, des drones et d’autres moyens contre des positions militaires et civiles dans plusieurs États du Golfe. Cette dynamique a conduit à la suspension ou à la fermeture temporaire de l’espace aérien pour de nombreuses compagnies aériennes opérant dans la région.

Des dommages collatéraux

En même temps que les crashs d’avions américains, de débris d’interceptions de drones hostiles iraniens ont causé des blessures mineures à des travailleurs dans une raffinerie koweïtienne, tandis que des explosions ont été entendues à Dubaï et Doha dans le sillage des opérations de riposte. Le ministère de la Défense du Koweït a indiqué avoir intercepté des drones hostiles pour plusieurs jours consécutifs, soulignant la menace multiforme qui pèse sur la région.

Dans le cadre plus large des affrontements, des autorités militaires américaines ont confirmé que trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans des attaques iraniennes au Koweït, représentant les premières pertes américaines confirmées dans ce conflit élargi. D’autres membres du personnel ont été légèrement touchés par des éclats ou des effets des attaques. Les responsables militaires ont souligné que les opérations se poursuivent et que la situation reste fluide, sans fournir davantage de précisions sur les circonstances de ces pertes.

L’intensification des hostilités a également eu des répercussions au sein des institutions internationales. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU a été convoquée pour adresser l’escalade, avec des appels mondiaux à la désescalade et au respect du droit international. Sur le terrain, des groupes armés affiliés à l’Iran et d’autres milices ont étendu les attaques à d’autres pays comme le Liban et l’Irak, entraînant des pertes civiles et militaires supplémentaires et accroissant les préoccupations quant à un élargissement du conflit au‑delà de la région du Golfe.