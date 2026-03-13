L’adjudant-chef Arnaud Frion, sous-officier du 7ᵉ bataillon de chasseurs alpins basé à Varces-Allières-et-Risset en Isère, a été tué lors d’une attaque visant un détachement de l’armée française déployé dans le nord de l’Irak. L’annonce a été faite par Emmanuel Macron, qui a rendu hommage au militaire en affirmant qu’il était « mort pour la France ».

L’attaque s’est produite dans la région d’Erbil, au Kurdistan irakien, où des soldats français participent à des missions militaires dans le cadre de la coalition internationale engagée contre l’organisation État islamique. Au cours de cette même attaque, six autres militaires français ont été blessés.

L’assaut aurait été mené à l’aide d’un drone visant la position où se trouvaient les soldats français. Les circonstances précises de l’attaque ainsi que l’identité des responsables font encore l’objet d’investigations.

Une mission française contre l’État islamique

Les forces françaises présentes en Irak sont déployées depuis 2015 dans le cadre de l’opération Chammal, contribution française à la coalition internationale contre l’organisation État islamique. Leur mission consiste notamment à soutenir, former et conseiller les forces irakiennes et kurdes engagées dans la lutte contre les groupes jihadistes.

Dans le nord du pays, notamment autour d’Erbil, des militaires français participent à des missions d’entraînement, de coopération militaire et de sécurisation, en coordination avec les partenaires de la coalition.

Malgré la perte de son territoire en Irak et en Syrie, l’organisation État islamique conserve des cellules actives dans plusieurs zones du pays. Les forces de la coalition restent ainsi exposées à des attaques sporadiques, notamment par roquettes, engins explosifs improvisés ou drones armés.

Découvrez le message complet d’Emmanuel Macron pour saluer le militaire francais tué en Irak :

«L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.

À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.

Plusieurs de nos militaires ont été blessés. La France se tient à leurs côtés et avec leurs proches.

Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable.

Leur présence en Irak s’inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques.»