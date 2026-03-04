Un navire de guerre iranien a été coulé par un sous‑marin dans l’océan Indien, une action qui constitue la première destruction d’un vaisseau ennemi par une attaque sous‑marine depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette information a été confirmée par le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d’une conférence de presse à Washington ce mercredi.

L’événement s’est produit mardi au large des côtes du Sri Lanka, dans des eaux internationales, alors que le navire iranien opérait dans la région. Le navire coulé a été identifié dans plusieurs reportages comme étant la frégate IRIS Dena, un bâtiment de guerre de type Moudge de la marine iranienne, qui transportait un équipage estimé à une centaine de marins. Après l’impact, au moins 101 marins sont portés disparus et 78 autres ont été blessés, selon les autorités présentes sur place impliquées dans les opérations de secours.

Une attaque sous‑marine inédite depuis la Seconde Guerre mondiale

Dans ses déclarations, Pete Hegseth a indiqué que la frégate iranienne avait été touchée par une torpille tirée depuis un sous‑marin, soulignant que l’action se distinguait par son importance historique. Il s’agit de la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 qu’un sous‑marin coule un navire ennemi en situation de conflit ouvert, un fait rare qui marque l’escalade de la lutte navale moderne.

La région de l’océan Indien est devenue un théâtre d’opérations maritimes plus intense depuis le développement des hostilités au Moyen‑Orient, avec plusieurs frappes et contre‑attaques entre forces iraniennes, américaines et alliées. Le recours à des sous‑marins pour neutraliser des navires ennemis reflète l’évolution des tactiques militaires dans ce conflit, et suscite de vives réactions au niveau international.

Suite au naufrage, la marine sri‑lankaise a déclaré avoir reçu des appels de détresse et déployé des moyens pour recueillir des survivants. Une trentaine de marins ont été secourus et évacués vers des hôpitaux dans le sud de l’île, tandis que les opérations de recherche se poursuivaient pour retrouver les disparus.

Les autorités militaires du Sri Lanka ont précisé que la frégate coulée se trouvait dans des eaux internationales au moment de l’attaque, ce qui soulève des questions juridiques et diplomatiques sur l’usage de la force dans des zones non revendiquées par un État côtier.