Une frappe aérienne attribuée à Israël a visé ce mardi le bâtiment abritant l’Assemblée des experts à Qom, l’institution iranienne chargée d’élire le nouveau guide suprême du pays. Selon un responsable de la défense israélienne, l’attaque a été menée alors que les 88 membres de ce conseil religieux examinaient et comptaient les votes dans le cadre du processus de succession après la mort de l’ayatollah Ali Khamenei.

L’Assemblée des experts, organe théocratique essentiel de la République islamique d’Iran, a pour mission constitutionnelle de nommer le successeur du guide suprême. Composée de dignitaires religieux élus, elle détient un rôle central dans la stabilité du système politique iranien.

La frappe s’est produite pendant la phase de dépouillement des bulletins, alors que plusieurs membres de l’Assemblée étaient présents sur les lieux.