Alors que le conflit opposant Israël, les États‑Unis et la République islamique d’Iran se prolonge, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti que toute personne désignée pour remplacer l’ancien guide suprême iranien Ali Khamenei deviendrait « une cible pour élimination ». Une Cette déclaration faite au cinquième jour d’une guerre qui a suivi la mort de Khamenei lors d’une attaque conjointe israélo‑américaine.

Le ministre Katz a déclaré que « tout dirigeant nommé par le régime terroriste iranien sera une cible sans équivoque pour élimination » et a indiqué que lui‑même, avec le Premier ministre, avait ordonné aux forces armées de se préparer « à agir par tous les moyens pour accomplir cette mission ».

Une escalade militaire après la mort du guide suprême

La mort d’Ali Khamenei a été confirmée après des frappes massives menées le 28 février par Israël et les États‑Unis, qui visaient des objectifs militaires et politiques en Iran. Ces attaques, visant notamment des sites de production de missiles balistiques et des infrastructures clés du régime, ont fait suite à des tensions de longue date entre Téhéran et Jérusalem.

Les opérations militaires se sont étendues à d’autres zones stratégiques, notamment la ville sainte de Qom, où un bâtiment abritant l’Assemblée des Experts, l’organe chargé d’élire le guide suprême, a été visé lors d’une série de frappes. Ce site a été sévèrement endommagé, l’objectif israélien étant d’empêcher le processus de désignation d’un nouveau dirigeant religieux et politique.

Sur le terrain, les bombardements entre Israël et ses adversaires ont conduit à des explosions à Téhéran et à Jérusalem, tandis que l’Iran a lancé des tirs balistiques en riposte contre des positions américaines et israéliennes dans la région. Ces échanges ont également touché des zones du Liban et d’autres parties du Moyen‑Orient.