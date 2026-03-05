L’état‑major des armées françaises a confirmé que des aéronefs militaires américains ont reçu l’autorisation d’utiliser certaines installations françaises situées dans la région. La confrontation entre l’Iran d’un côté, et les États‑Unis ainsi qu’Israël de l’autre, connaît une nouvelle phase d’escalade.

Une porte‑parole de l’état‑major français a indiqué : « Dans le cadre de nos relations avec les États‑Unis, la présence de leurs aéronefs a été autorisée de manière temporaire sur nos bases » au Moyen‑Orient. Elle a également précisé que « ces aéronefs contribuent à la protection de nos partenaires dans le Golfe ».

Cette mesure a pour but de consolider la coopération stratégique existante entre Paris et Washington et vise principalement à faciliter des opérations logistiques ou de soutien dans une zone où les tensions militaires sont particulièrement élevées.

La France dispose déjà de plusieurs installations militaires dans la région, notamment aux Émirats arabes unis et à Djibouti, où sont stationnés plusieurs centaines de militaires ainsi que des équipements de défense. Ces bases jouent un rôle dans la protection de la navigation et dans la sécurité des partenaires occidentaux dans la zone.

Des opérations françaises de sécurisation dans la région

Parallèlement à cette coopération avec les forces américaines, l’armée française a renforcé son propre dispositif militaire dans la région. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean‑Noël Barrot, a expliqué que des avions de combat Rafale ont été mobilisés pour mener des « opérations de sécurisation du ciel » au‑dessus des bases françaises situées au Moyen‑Orient.

Ces missions visent notamment à prévenir d’éventuelles attaques de drones ou de missiles contre les installations militaires françaises présentes dans le Golfe. Les tensions se sont accrues depuis le début d’une campagne de frappes menée par les États‑Unis et Israël contre plusieurs cibles en Iran, opération qui a entraîné une série de représailles et de contre‑attaques dans toute la région.

Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a également annoncé le redéploiement du porte‑avions Charles‑de‑Gaulle et de son groupe aéronaval vers la Méditerranée afin de renforcer la présence militaire française face à l’embrasement régional.

L’Iran affirme avoir frappé un pétrolier américain

Parallèlement à ces annonces concernant les bases françaises, les tensions se sont également manifestées dans le Golfe persique. Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranien a affirmé qu’un pétrolier américain avait été touché lors d’une attaque menée dans la zone maritime stratégique. Un missile aurait atteint le navire, provoquant un incendie à bord.

Le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique reliant le Golfe persique à l’océan Indien, reste un point de tension majeur. Toute attaque contre des navires pétroliers dans cette zone suscite des inquiétudes immédiates concernant l’approvisionnement énergétique mondial et la sécurité de la navigation internationale.

Une guerre régionale aux conséquences internationales

Depuis plusieurs jours, la situation sécuritaire au Moyen‑Orient s’est considérablement détériorée. Des échanges de frappes de missiles et de drones ont été signalés dans plusieurs pays de la région, notamment autour des bases militaires et des infrastructures stratégiques.

Au Qatar, par exemple, des systèmes de défense aérienne ont intercepté des missiles après que des explosions ont été entendues à Doha.

Les combats opposent principalement l’Iran aux États‑Unis et à Israël, après une série de frappes visant les capacités militaires et les infrastructures stratégiques iraniennes. Le risque d’un conflit prolongé augmente, et est susceptible de déstabiliser l’ensemble de la région et de perturber les marchés énergétiques mondiaux.