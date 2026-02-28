Le gouvernement de la Polynésie française a démenti, vendredi 27 février, toute circulation de fentanyl ou de nouvelles drogues sur le territoire, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une jeune femme dans un état physique et mental altéré. La personne concernée a été prise en charge par les services de santé, précisent les autorités.

Dans un communiqué, le Pays indique qu’aucun cas avéré de trafic de nouvelles substances psychoactives n’a été identifié à ce stade. Aucun signalement confirmant la présence inhabituelle de fentanyl ou d’autres produits similaires n’a été enregistré par les dispositifs de surveillance sanitaire et de pharmacovigilance.

Aucune alerte sanitaire confirmée

Les autorités soulignent qu’aucun élément ne permet de caractériser l’émergence d’un phénomène comparable à ceux observés dans certains pays. Elles rappellent également que l’expression « drogue du zombie », largement relayée en ligne, ne correspond à aucune dénomination scientifique et peut désigner à l’étranger des mélanges illicites associant notamment du fentanyl et d’autres substances.

Le gouvernement appelle à la prudence face aux interprétations hâtives de contenus diffusés sur les réseaux sociaux et rappelle le respect du droit à l’image, notamment lorsqu’il s’agit de personnes en situation de vulnérabilité. Il invite par ailleurs la population et les professionnels de santé à signaler toute situation suspecte aux autorités compétentes.