Face à la flambée des prix du carburant, le gouvernement prévoit de réunir les distributeurs d’essence d’ici la fin de la semaine. Invitée sur RTL ce lundi 9 mars, la ministre déléguée à l’Énergie Maud Bregeon a annoncé cette rencontre organisée avec le ministre de l’Industrie Roland Lescure, afin de faire le point sur l’évolution des prix à la pompe.

Cette réunion intervient après l’annonce d’une série de contrôles visant l’ensemble de la filière. Selon la ministre, 500 contrôles ont été menés en trois jours pour vérifier qu’aucun acteur ne profite de la situation actuelle. Le gouvernement souhaite s’assurer qu’il n’y ait pas d’augmentations injustifiées et appelle les professionnels à faire preuve de « solidarité et d’éthique ».

La guerre au Moyen-Orient fait bondir les prix du pétrole

La hausse des carburants est principalement liée à la situation internationale. Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, ont provoqué une forte tension sur les marchés. Le prix du baril a ainsi dépassé 115 dollars après avoir bondi d’environ 30 % en quelques heures.

Pour l’instant, aucune aide spécifique ni bouclier tarifaire n’est envisagé pour les automobilistes. Le gouvernement affirme toutefois qu’il n’existe aucun risque de pénurie d’essence ou d’électricité en France, grâce à la diversification des approvisionnements et à un parc nucléaire fonctionnant pleinement.