Hausse de l’énergie: le gouvernement ferme la porte à un nouveau bouclier tarifaire

Sébastien Lecornu a tranché: pas de nouveau bouclier tarifaire pour encaisser la remontée des prix de l’énergie. Le signal est clair, presque froid, alors que l’exécutif sait ce que valent quelques centimes de plus à la pompe dans l’humeur du pays.

À Paris, on redoute déjà l’effet domino sur l’inflation et le pouvoir d’achat, mais l’idée d’une subvention générale est jugée trop coûteuse, dans un moment où les marges budgétaires ressemblent à une peau de chagrin. On ne remettra donc pas la main à la poche pour tout le monde, pas cette fois.

Le mot qui revient à l’Assemblée: « choc pétrolier »

Dans l’hémicycle, Roland Lescure a choisi un vocabulaire rare à ce niveau: « choc pétrolier ». Le ministre de l’économie admet que la hausse n’a plus l’allure d’une flambée passagère et pourrait s’installer, sur fond de guerre américano-israélienne en Iran depuis vingt-cinq jours. Les chiffres donnent le ton: +60 % sur le pétrole, +70 % sur le gaz depuis le début du conflit, avec des secteurs en première ligne, logistique, agriculture, pêche, BTP, tous dépendants d’une énergie qui n’a rien d’abstrait quand les factures tombent.

Faute de bouclier généralisé, le gouvernement laisse filer une autre piste, plus ciblée, aides aux ménages modestes, coups de pouce temporaires à certaines professions, le tout sous l’oeil de Bercy et de Matignon: protéger sans déraper, tenir sans promettre l’impossible, et regarder jusqu’où les tensions sur les marchés pousseront la France.