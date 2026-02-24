Fin de vie : le vote solennel à l’Assemblée repoussé à mercredi

Le vote solennel sur le projet de loi relatif à la fin de vie, initialement prévu mardi à l’Assemblée nationale, a été reporté à mercredi, a annoncé la présidente de l’institution, Yaël Braun-Pivet. Le texte est actuellement examiné en deuxième lecture.

Selon la présidente, plus de 200 amendements restaient à étudier mardi matin, ce qui a conduit à décaler le scrutin. Les débats doivent reprendre dans l’après-midi, avant que la conférence des présidents ne fixe officiellement la nouvelle date du vote.

Un calendrier parlementaire contraint

Yaël Braun-Pivet s’est dite confiante quant à une adoption du texte avant l’été, malgré un parcours législatif jugé complexe. Le Sénat, majoritairement opposé au droit à l’aide à mourir, devra également examiner le projet.

Le président de la République a évoqué la possibilité d’un recours au référendum en cas de blocage. La présidente de l’Assemblée a toutefois indiqué privilégier la poursuite du travail parlementaire, estimant que les discussions en cours permettent d’ajuster le texte et d’y intégrer des garanties.