Désaccord stratégique entre RN et Reconquête sur « le cordon sanitaire contre LFI »

Éric Zemmour a rejeté dimanche la proposition de Jordan Bardella visant à instaurer un « cordon sanitaire » contre La France insoumise, estimant qu’il s’agissait d’une manœuvre politique. Le président du Rassemblement national avait avancé cette idée dans le contexte des réactions suscitées par la mort du militant Quentin Deranque.

Invité sur BFMTV, le dirigeant de Reconquête a jugé cette stratégie « artificielle » et a affirmé être opposé par principe à tout dispositif consistant à isoler un parti, qu’il s’agisse de LFI ou du RN. Selon lui, les formations politiques doivent conserver la liberté de nouer des alliances, même lorsqu’elles sont adversaires idéologiques.

Une fracture persistante à l’extrême droite

Éric Zemmour a accusé Jordan Bardella de chercher à déplacer sur La France insoumise la logique de mise à l’écart longtemps appliquée au Rassemblement national. Il y voit une tactique destinée à repositionner son parti dans le débat public. Interrogé également sur ses relations avec Marion Maréchal, l’ancien candidat à la présidentielle a confirmé la rupture, affirmant ne plus souhaiter échanger avec celle qui avait quitté Reconquête pour se rapprocher du RN.