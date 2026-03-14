La rumeur court depuis quelques jours, er s’avère de plus en plus probable. Les Grands Prix de Formule 1 prévus à Bahreïn et en Arabie saoudite pourraient être annulés en raison de l’instabilité persistante au Moyen-Orient. Une annonce officielle pourrait intervenir très rapidement.

Alors que la saison 2026 se poursuit ce week-end en Chine avec le deuxième rendez-vous du championnat, les courses programmées au Moyen-Orient au mois d’avril apparaissent de plus en plus compromises. Le Grand Prix de Bahreïn devait se tenir le 12 avril sur le circuit de Sakhir, tandis que celui d’Arabie saoudite était prévu le week-end suivant, le 19 avril, sur le tracé urbain de Djeddah.

La dégradation du contexte géopolitique dans la région rend l’organisation de ces deux épreuves particulièrement complexe. Les organisateurs, les autorités sportives et les équipes évaluent actuellement les risques sécuritaires et les contraintes logistiques liées à la situation.

La sécurité et le transport compromis

La Fédération internationale de l’automobile et Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux de la Formule 1, suivent de près l’évolution de la situation. La combinaison de l’instabilité régionale et des difficultés de transport pourrait conduire à une décision d’annulation.

Les responsables de la discipline considèrent que les problèmes logistiques deviennent difficiles à surmonter dans un délai aussi court. Les équipes doivent en effet expédier une partie importante de leur matériel par fret aérien ou maritime plusieurs jours avant chaque course.

Un élément déterminant concerne notamment la date limite fixée au 20 mars pour l’envoi du fret vers Bahreïn. Sans garantie sur les conditions de sécurité et de transport, les organisateurs pourraient renoncer à maintenir les deux événements.

Plus d’un mois sans Grand Prix ?

Si ces deux courses venaient à être supprimées du calendrier, elles ne devraient pas être remplacées ni reprogrammées ailleurs dans la saison. Cette hypothèse créerait une longue pause dans le championnat du monde.

Le calendrier actuel prévoit en effet le Grand Prix du Japon le 29 mars, suivi du Grand Prix de Bahreïn le 12 avril puis de celui d’Arabie saoudite le 19 avril. Sans ces deux courses, la prochaine épreuve après Suzuka serait celle de Miami, programmée le 3 mai.

Une telle décision entraînerait donc une interruption de plus d’un mois entre deux Grands Prix et réduirait le championnat du monde 2026 de Formule 1 à 22 manches.

L’annonce officielle pourrait être faite dans les heures ou les jours à venir.