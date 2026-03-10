La Ligue des champions a offert une soirée intense ce mardi avec des scénarios contrastés lors des huitièmes de finale. Entre la démonstration offensive du Bayern Munich, la victoire spectaculaire de l’Atlético Madrid et l’égalisation au bout du temps additionnel du FC Barcelone, ces matches aller ont déjà marqué les esprits et pourraient peser lourd avant les rencontres retour.

Galatasaray surprend Liverpool dès l’entame

Dans une ambiance électrique à Istanbul, Galatasaray a réussi un joli coup en s’imposant 1-0 face à Liverpool. Le match a basculé très tôt, dès la 7e minute, lorsque Mario Lemina a profité d’un ballon mal repoussé à l’entrée de la surface pour déclencher une frappe puissante qui a trompé le gardien des Reds.

Après ce but rapide, Liverpool a pris le contrôle du ballon et tenté d’imposer son rythme. Les Anglais ont multiplié les offensives, notamment sur les côtés, mais la défense turque s’est montrée particulièrement disciplinée. Solide dans les duels et bien organisée, elle a résisté à la pression jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré plusieurs tentatives dangereuses en seconde période, Liverpool n’est jamais parvenu à trouver l’égalisation. Galatasaray conserve donc un avantage précieux avant le déplacement à Anfield pour le match retour.

Bayern Munich déroule face à l’Atalanta

Le Bayern Munich a signé la prestation la plus impressionnante de la soirée en écrasant l’Atalanta sur le score sans appel de 6-1. Les Bavarois ont rapidement imposé leur puissance offensive et leur efficacité devant le but.

Josip Stanišić a ouvert le score dès la 12e minute, lançant une première période totalement maîtrisée par le club allemand. Michael Olise et Serge Gnabry ont ensuite aggravé la marque, mettant l’Atalanta sous pression constante.

Au retour des vestiaires, le Bayern n’a pas ralenti. Jackson puis Jamal Musiala ont continué d’alourdir le score, tandis qu’Olise s’offrait un doublé dans une rencontre dominée de bout en bout. L’Atalanta a sauvé l’honneur dans les dernières minutes grâce à Pašalić, mais l’écart reste immense.

Avec cinq buts d’avance, le Bayern Munich a déjà un pied et demi en quarts de finale avant le match retour en Allemagne.

On Atlético Madrid fait exploser Tottenham

Le match le plus spectaculaire de la soirée s’est déroulé à Madrid où l’Atlético s’est imposé 5-2 face à Tottenham dans une rencontre riche en buts et en intensité.

Contrairement à son image traditionnelle d’équipe prudente, l’Atlético a affiché un visage très offensif. Les Madrilènes ont rapidement pris l’ascendant en profitant de plusieurs erreurs défensives de Tottenham pour se créer des occasions franches.

Les Londoniens ont tenté de rester dans la course en revenant à deux reprises au score, mais la puissance offensive de l’Atlético a fait la différence. À chaque tentative de retour des Spurs, les Espagnols ont répondu immédiatement avec réalisme.

Au terme d’un match spectaculaire marqué par sept buts, l’Atlético Madrid prend une avance importante avant le déplacement à Londres.

Barcelone arrache un nul au bout du temps additionnel

À Newcastle, la tension est montée progressivement jusqu’à un dénouement totalement inattendu. Longtemps fermé et équilibré, le match semblait se diriger vers un score nul avant un coup de théâtre en fin de rencontre.

À la 86e minute, Harvey Barnes a fait exploser le stade en donnant l’avantage à Newcastle après une attaque rapide. Les Anglais pensaient alors tenir une victoire précieuse face au club catalan.

Mais dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, Barcelone a obtenu un penalty. Lamine Yamal s’est chargé de la transformation à la 96e minute et n’a pas tremblé, permettant au Barça d’égaliser au bout du suspense.

Ce but tardif change totalement la perspective de la confrontation. Avec ce 1-1, Barcelone repart d’Angleterre avec un résultat précieux avant le match retour devant son public.

Les matches retour auront lieu le mercredi 18 mars.