— Football : enquête ouverte après des insultes racistes visant quatre joueurs de Premier League

La police britannique a annoncé l’ouverture d’une enquête après des messages racistes adressés ce week-end à quatre joueurs de Premier League : Wesley Fofana, Hannibal Mejbri, Tolu Arokodare et Romaine Mundle. Les faits ont été signalés à l’issue de la 27e journée du championnat anglais.

Le défenseur français de Chelsea Wesley Fofana, expulsé lors du match contre Burnley samedi, a publié des captures d’écran de messages injurieux reçus sur Instagram. Son adversaire Hannibal Mejbri a également dénoncé des propos similaires. Dimanche, l’attaquant nigérian Tolu Arokodare, après un penalty manqué avec Wolverhampton, ainsi que l’ailier de Sunderland Romaine Mundle, ont à leur tour signalé des messages haineux.

Une mobilisation des autorités et de la Premier League

La UK Football Policing Unit, chargée du maintien de l’ordre dans le football, a condamné des faits « abjects » et assuré mettre en œuvre les moyens nécessaires pour identifier les auteurs. Elle rappelle que plusieurs condamnations récentes pour racisme en ligne ont donné lieu à des interdictions de stade.

La Premier League a également apporté son soutien aux joueurs visés et réaffirmé son engagement contre toute forme de discrimination. Le gouvernement britannique et la plateforme Meta ont indiqué coopérer avec les autorités dans le cadre de l’enquête.