À quelques jours de la 98e cérémonie des Oscars, prévue le 15 mars au Dolby Theatre de Los Angeles, l’organisation de la grand-messe hollywoodienne ne se concentre pas uniquement sur les trophées et les invités prestigieux. Dans un contexte marqué par l’escalade militaire au Moyen-Orient, les autorités américaines et les producteurs de la cérémonie ont décidé d’augmenter le niveau de sécurité autour de l’événement. L’hypothèse d’une attaque iranienne sur la Californie, évoquée par les services de renseignement, s’est ainsi invitée dans les discussions à Hollywood.

Un dispositif renforcé face aux inquiétudes sécuritaires

Lors d’une conférence de presse organisée le 11 mars, les producteurs exécutifs de la cérémonie, Katy Mullan et Raj Kapoor, ont confirmé que les Oscars bénéficieraient d’un dispositif renforcé en coopération avec le FBI et la police de Los Angeles. L’objectif est d’assurer la protection des invités, mais aussi celle des spectateurs massés à l’extérieur du Dolby Theatre, où environ 3 400 personnes sont attendues pour la soirée.

Cette vigilance accrue intervient après la diffusion d’une note interne du FBI révélée par ABC News. Selon ce document, l’Iran aurait envisagé début février une attaque surprise à l’aide de drones lancés depuis un navire non identifié au large des côtes américaines, visant des cibles en Californie si les États-Unis engageaient des frappes contre Téhéran. Si ce scénario reste hypothétique, les autorités locales préfèrent anticiper tout risque. Interrogé par The Hollywood Reporter, le bureau du shérif du comté de Los Angeles évoque ainsi un « niveau d’alerte élevé » et un partage constant d’informations liées au conflit au Moyen-Orient.

Hollywood, cible symbolique du soft power américain

Au-delà des risques sécuritaires immédiats, la cérémonie représente aussi un symbole culturel majeur des États-Unis. Les Oscars incarnent l’influence mondiale d’Hollywood et constituent donc une vitrine très exposée, ce qui explique l’attention particulière portée à leur sécurité cette année. Les autorités évoquent d’ailleurs différentes formes de menaces possibles, allant d’attaques de drones à des actions menées par des individus isolés ou des cyberattaques.

Malgré ces inquiétudes, la Maison Blanche se veut rassurante. Interrogé sur la possibilité d’une attaque iranienne sur le territoire américain, Donald Trump a écarté cette hypothèse, tandis que le gouverneur de Californie Gavin Newsom a assuré sur le réseau X qu’aucune menace imminente n’avait été identifiée, tout en précisant que l’État restait prêt à réagir « à toute éventualité ». Dans ce contexte tendu, la cérémonie des Oscars devrait se dérouler sous haute surveillance, alors que le conflit au Moyen-Orient pourrait également s’inviter dans les discours prononcés sur scène.