Une sapeur-pompier volontaire de la caserne de Beaucaire, dans le Gard, affirme avoir été victime d’un viol en réunion lors d’un week-end de cohésion organisé en mars 2024 avec des membres de son centre de secours. La jeune femme, qui a porté plainte fin 2024, accuse quatre collègues d’agression sexuelle et affirme avoir perdu le souvenir précis d’une partie de la soirée.

Selon son témoignage, les faits se seraient produits après une sortie en discothèque avec des pompiers de son équipe. De retour dans le chalet où le groupe était hébergé, elle raconte avoir été entourée par plusieurs collègues avant que l’un d’eux ne l’embrasse de force. La jeune femme évoque ensuite un trou de mémoire, affirmant ne plus se souvenir clairement de ce qui s’est passé et soupçonnant avoir été droguée à son insu.

Une enquête ouverte, les suspects contestent les accusations

La plaignante explique avoir gardé le silence pendant plusieurs mois avant de saisir la cellule de signalement du SDIS du Gard en novembre 2024 puis de déposer plainte quelques jours plus tard. Les quatre pompiers mis en cause ont été suspendus de leurs fonctions en mars 2025 à titre conservatoire.

Placés en garde à vue en février 2026 dans le cadre de l’enquête ouverte pour viol en réunion par le parquet de Nîmes, ils ont contesté les faits. À l’issue de leurs auditions, ils ont été remis en liberté sans mesure de contrainte judiciaire. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des événements.