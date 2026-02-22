Saint-Florentin : trois habitants hospitalisés après l’utilisation d’un barbecue en intérieur

Un couple âgé d’une quatre-vingtaine d’années et leur invité ont été pris en charge par les secours samedi après-midi à Saint-Florentin, dans l’Yonne, après avoir été exposés à une forte concentration de monoxyde de carbone à leur domicile. Les trois occupants ont été transportés vers l’hôpital d’Auxerre.

Les faits se sont produits vers 16 heures, lorsque les habitants, incommodés par une épaisse fumée blanche, ont contacté les pompiers. Selon les premières constatations, un appareil de cuisson destiné à un usage extérieur avait été mis en fonctionnement à l’intérieur de la maison, provoquant une accumulation de gaz toxique.

Un niveau de gaz largement au-dessus du seuil critique

À leur arrivée, les secours ont relevé un taux de 220 parties par million (ppm) de monoxyde de carbone, soit bien au-delà du seuil considéré comme dangereux. Seize sapeurs-pompiers, appuyés par plusieurs ambulances, ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et évacuer les victimes.

Invisible et inodore, le monoxyde de carbone est à l’origine chaque année de nombreuses intoxications, parfois mortelles. Les autorités rappellent qu’en cas de suspicion, il faut immédiatement aérer les locaux, sortir à l’air libre et prévenir les secours. L’installation de détecteurs spécifiques est également recommandée pour prévenir ce type d’accident domestique.