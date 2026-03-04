Un cadavre calciné a été découvert mardi sur un parking de Ternay, commune située à une quinzaine de kilomètres au sud de Lyon, à la limite de Sérézin-du-Rhône. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée. L’identité de la victime n’a pas été officiellement établie, le parquet indiquant qu’elle « doit être précisée par des investigations complémentaires et des examens techniques ».

Le quotidien Le Progrès, qui a révélé l’affaire, affirme avoir reçu un message anonyme désignant la victime comme un homme de 26 ans, tué la veille au soir à Villeurbanne. L’auteur du message le présente comme la « tête pensante » de la Jefe Mafia, un groupe criminel qui aurait revendiqué ces derniers jours plusieurs incendies de halls d’immeubles sur les réseaux sociaux.

Au-delà du meurtre, les investigations portent également sur des chefs d’association de malfaiteurs en bande organisée, ainsi que sur des faits d’enlèvement et de séquestration commis en réunion, suggérant que les enquêteurs privilégient la piste d’une exécution planifiée plutôt qu’un acte isolé.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions entre groupes criminels dans l’agglomération lyonnaise, où les violences liées aux trafics ont connu une recrudescence ces dernières semaines.