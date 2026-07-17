Rennes : expulsé de son logement social, un homme attaque le siège de son bailleur avant de se suicider

Un homme expulsé de son logement social à Rennes est décédé après avoir mené une violente attaque contre le siège de son bailleur, Espacil Habitat, dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon le parquet, il a volontairement lancé sa voiture contre l’entrée principale du bâtiment avant d’y allumer plusieurs foyers d’incendie à l’aide d’un bidon d’essence. Les flammes ont été rapidement maîtrisées par les secours, limitant les dégâts.

Les policiers intervenus sur place ont ensuite découvert que l’homme s’était défenestré du deuxième étage après s’être grièvement blessé. Pris en charge en urgence absolue, il a succombé à ses blessures vendredi. Un courrier retrouvé par les enquêteurs faisait état de sa volonté de mettre fin à ses jours.

Une expulsion à l’origine du passage à l’acte

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que ce passage à l’acte est directement lié à son expulsion de son logement, intervenue le 15 juillet, à l’issue d’une longue procédure engagée dans le cadre d’un projet de démolition de son immeuble. Selon le parquet, tous les autres occupants avaient accepté une proposition de relogement, mais l’homme avait toujours refusé de quitter les lieux.

Le parquet de Rennes poursuit les investigations afin de préciser les circonstances de cette affaire. Les enquêteurs cherchent notamment à retracer le déroulement des faits et à confirmer les motivations de l’auteur, alors qu’aucune autre personne n’a été blessée lors de l’attaque contre les locaux du bailleur social.