Une adolescente de 13 ans a été violemment agressée par plusieurs jeunes filles à la sortie du collège Ampère d’Oyonnax, dans l’Ain, le 27 février dernier. Deux mineures, âgées de 13 et 15 ans, sont désormais poursuivies devant le tribunal pour enfants pour violences aggravées.

Selon les éléments de l’enquête, la victime aurait été entraînée de force par un groupe de cinq adolescentes dans un champ situé à l’écart de la ville. Là, la collégienne aurait été contrainte de s’agenouiller et de prononcer des paroles humiliantes face à une caméra. Les agresseuses l’auraient ensuite rouée de coups, certains portés avec un bâton, notamment au visage et à la tête. Une mèche de ses cheveux aurait également été coupée durant l’agression.

La scène, particulièrement violente, aurait été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. À l’issue de ces violences, la jeune fille aurait été forcée de se jeter dans une mare ou un point d’eau à proximité. Elle a finalement été retrouvée par d’autres adolescentes, choquée et peinant à se déplacer.

Une affaire révélatrice de la violence entre mineurs

Les blessures de la victime ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, selon le parquet de Bourg-en-Bresse. Après plusieurs jours d’enquête, la justice a décidé de poursuivre deux des jeunes impliquées pour violences aggravées par plusieurs circonstances.

Les deux mineures, âgées de 13 et 15 ans et sans antécédent judiciaire, devront comparaître devant le tribunal pour enfants. Leur audience de culpabilité est fixée au 17 juin 2026.

Selon les premiers éléments, l’agression trouverait son origine dans un conflit entre adolescentes ayant débuté sur les réseaux sociaux avant de dégénérer dans la vie réelle. La famille de la victime, représentée par son avocate, attend désormais une réponse judiciaire ferme au regard de la gravité des faits.