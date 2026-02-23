Isère : un hameau évacué par hélicoptère après une avalanche 

Une vaste opération de secours a été menée dimanche en Isère pour évacuer les habitants et vacanciers d’un hameau de montagne isolé par une avalanche. Soixante-trois personnes ont été transportées par hélicoptère depuis le Rivier d’Allemont, dans le massif de l’Oisans, après que la route d’accès a été coupée.

La coulée de neige, survenue dans la nuit de jeudi à vendredi, a sectionné la départementale 526 menant au hameau. Le désenclavement pourrait prendre une à deux semaines. Face à cette situation, la préfecture, la commune d’Allemond et les services de secours ont organisé un pont aérien mobilisant un appareil de la Sécurité civile.

Un ravitaillement pour ceux restés sur place

Les personnes évacuées ont été déposées près du barrage du Verney avant d’être prises en charge dans une salle polyvalente de la commune. L’opération s’est déroulée sans incident, selon les autorités.

Une quarantaine d’habitants ont toutefois choisi de rester au Rivier d’Allemont. Un ravitaillement en vivres pour plusieurs jours leur a été acheminé par hélicoptère. Dimanche, le risque d’avalanche demeurait qualifié de « marqué » dans le massif, selon Météo-France, avec un niveau de trois sur cinq.