Une explosion s’est produite dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, dans l’est de la Belgique. Selon la police, l’incident s’est produit peu avant 4 heures du matin devant l’édifice situé rue Léon Frédéricq. Aucune victime n’est à déplorer, mais l’explosion a causé d’importants dégâts matériels, notamment des fenêtres soufflées dans des bâtiments voisins.

Les forces de l’ordre ont rapidement établi un périmètre de sécurité afin de mener les premières investigations. La police fédérale s’est rendue sur place et le parquet fédéral, compétent pour les affaires liées au terrorisme et à la criminalité organisée, a ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’explosion.

Le maire dénonce un acte antisémite

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a qualifié les faits d’« acte antisémite » et dénoncé ce qu’il considère comme l’importation dans la ville de tensions liées à des conflits internationaux. Les autorités estiment que l’explosion pourrait être d’origine criminelle, même si les circonstances exactes restent à établir.

La synagogue visée, construite en 1899, abrite également un musée consacré à l’histoire de la communauté juive de Liège et présente plusieurs objets religieux. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier les auteurs et comprendre les motivations derrière cette attaque.