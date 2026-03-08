Un homme suspecté d’avoir poignardé une sapeur-pompier jeudi à Fontan, dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), a été interpellé et placé en garde à vue, a annoncé dimanche le parquet de Nice. Les enquêteurs doivent désormais poursuivre les auditions et les investigations afin de confirmer son implication dans cette attaque.

Selon le quotidien Nice-Matin, l’arrestation a eu lieu samedi soir à Vintimille, en Italie, avant que le suspect ne soit remis aux autorités françaises. L’homme, originaire du Soudan, est actuellement entendu dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Menton.

Une attaque sans motif apparent

L’agression s’est produite jeudi dans la caserne de Fontan. Une sapeur-pompier volontaire de 47 ans a été grièvement blessée d’un coup de couteau porté à l’abdomen par un homme qui avait ensuite pris la fuite.

La victime, dont le pronostic vital n’est pas engagé, a été héliportée vers l’hôpital de Nice. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’attaque aurait été commise sans motif apparent.

Sur le réseau social X, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a salué l’interpellation du suspect, remerciant les forces de l’ordre italiennes pour leur coopération et évoquant un « immense soulagement » après cette arrestation.