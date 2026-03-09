Un objet religieux ancien a disparu samedi dans l’église Saint-Vincent-de-Paul, située dans le 10ᵉ arrondissement de Paris. La disparition a été constatée en fin de journée par le responsable du lieu de culte, qui a aussitôt déposé plainte auprès des autorités.

La pièce volée correspond à un fragment de tissu provenant de la tunique de saint Vincent de Paul, prêtre catholique du XVIIᵉ siècle canonisé en 1737. L’objet était présenté au public dans un coffret en verre posé sur un écrin à l’intérieur de l’édifice.

Une enquête ouverte par la police judiciaire

Pour l’instant, aucun suspect ni élément précis ne permet d’identifier l’auteur du vol. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.

La paroisse a fait part de sa vive émotion après cet acte. Lors de la messe dominicale, le curé a évoqué une « grande peine », rappelant l’importance symbolique de cette relique associée à une figure religieuse connue pour son engagement auprès des plus pauvres.

Malgré l’incident, l’église devrait rester ouverte au public. Les responsables expliquent ne pas vouloir modifier l’accès à ce lieu de culte, tout en attendant les conclusions de l’enquête et des vérifications dans les archives pour préciser la nature exacte de la relique.