Une explosion s’est produite dans la nuit de samedi à dimanche devant l’ambassade des États-Unis à Oslo, sans faire de blessés, ont indiqué les autorités norvégiennes. Le souffle a été entendu vers 1 heure du matin, selon la police, qui précise que les circonstances de l’incident restent encore inconnues.

D’après le commandant des opérations policières Michael Delmer, interrogé par la chaîne publique NRK, l’explosion a touché l’entrée de la section consulaire de l’ambassade. Les dégâts seraient limités, mais les autorités refusent pour l’instant de donner davantage de détails sur la nature de l’explosion, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts.

Un important dispositif de sécurité déployé

Après l’incident, un large périmètre de sécurité a été établi autour du bâtiment diplomatique, avec un important déploiement policier. Des drones, des chiens spécialisés, des policiers armés et des hélicoptères ont été mobilisés dans le quartier.

Un adolescent habitant à proximité a raconté à la chaîne TV2 avoir entendu une forte détonation alors qu’il regardait la télévision avec sa mère. En regardant par la fenêtre, ils ont aperçu les gyrophares et de nombreux policiers arrivant sur place.

Pour l’heure, la police n’a donné aucune indication sur un éventuel lien entre cette explosion et les tensions internationales actuelles. Plusieurs ambassades américaines ont récemment été placées en alerte renforcée dans certaines régions du monde en raison des opérations militaires menées par les États-Unis contre l’Iran.