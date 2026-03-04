Le parquet de Taipei a annoncé mercredi l’inculpation de 62 personnes liées au Prince Group, un réseau multinational accusé d’exploiter un vaste système de centres d’escroquerie. Parmi les personnes mises en cause figure le président de l’entreprise, arrêté au Cambodge puis expulsé vers la Chine plus tôt cette année.

Le fondateur du conglomérat, Chen Zhi, est soupçonné par les autorités américaines d’avoir dirigé une opération de fraude en ligne et de blanchiment d’argent portant sur plusieurs milliards de dollars. Les médias d’État chinois ont diffusé en janvier des images le montrant cagoulé et menotté lors de son arrivée à l’aéroport de Pékin après son extradition.

Selon les procureurs taïwanais, Taïwan aurait servi de plateforme pour dissimuler une partie des fonds issus de ces activités illégales. Chen Zhi aurait utilisé des sociétés écrans pour transférer de l’argent vers l’île et acquérir des biens de luxe, notamment des voitures de sport et des biens immobiliers.

Les autorités estiment qu’environ 10,8 milliards de dollars taïwanais — soit près de 339 millions de dollars américains — ont été transférés à Taïwan depuis l’étranger dans le cadre présumé d’opérations de blanchiment d’argent. Ces fonds auraient servi à acheter 24 propriétés, 35 véhicules et divers actifs de valeur.

Les enquêteurs affirment que ces acquisitions visaient à « dissimuler et masquer la source et le flux des produits du crime ». L’affaire illustre l’ampleur croissante des réseaux d’escroquerie transnationaux en Asie du Sud-Est et les efforts des autorités pour démanteler ces organisations.