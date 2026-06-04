L’Assemblée vote un texte pour limiter l’exposition au cadmium, métal toxique

Les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi écologiste visant à protéger la population française de ce métal lourd classé cancérogène.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi écologiste destinée à réduire l’exposition de la population au cadmium. Ce métal lourd, classé cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, représente un danger sanitaire auquel les Français sont particulièrement exposés. Le texte entend fixer des limites plus strictes pour protéger la santé publique face à cette substance présente dans de nombreux produits du quotidien.

Cette initiative s’inscrit dans une série de textes récemment examinés par les députés, qui ont également voté des propositions concernant la discrimination capillaire ou encore le travail dans certains établissements le 1er mai. L’Assemblée a par ailleurs adopté le projet de loi d’urgence agricole début juin, comportant des mesures de simplification pour les exploitants. Ces différents votes témoignent de l’activité législative soutenue du Palais Bourbon sur des sujets variés touchant la vie quotidienne des Français.

Un arsenal législatif diversifié

La proposition sur le cadmium doit désormais suivre son parcours parlementaire et être inscrite à l’ordre du jour du Sénat pour poursuivre son examen. Les sénateurs auront à se prononcer sur les dispositions du texte visant à encadrer davantage la présence de ce métal dans l’environnement et les produits de consommation. L’adoption définitive nécessitera un accord entre les deux chambres du Parlement.