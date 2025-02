Enquête : Près d’un quart des Allemands n’ont pas d’économies

Une étude financière a révélé qu’environ 25 % des foyers en Allemagne ne disposent d’aucune épargne à laquelle ils pourraient recourir en cas de besoin ou de manque de ressources.

L’enquête réalisée pour le compte de la banque « ING » a montré que 23,5 % des 1 000 Allemands interrogés ont indiqué que leur famille ne possédait aucune réserve financière accessible rapidement en cas de nécessité.

Cependant, la proportion de cette catégorie de personnes a diminué au fil des années dans ce sondage, qui est réalisé depuis 2013. Il y a cinq ans, cette proportion dépassait les 30 %.

En revanche, plus de 70 % des Allemands épargnent désormais, atteignant pour la première fois 70,7 % dans la dernière enquête, réalisée en décembre dernier.

Néanmoins, ce record semble refléter principalement une démarche d’épargne préventive face à des perspectives économiques incertaines, plutôt qu’une amélioration générale de la situation financière, selon les économistes de la banque « ING ».

Près de 72 % des participants ont expliqué qu’ils économisaient avant tout en vue de potentielles difficultés. D’autres raisons pour épargner incluent les vacances/voyages (46,4 %) ou la préparation de dépenses majeures à venir (43,5 %).

Plus de la moitié des économes interrogés estiment que leurs économies suffiront pendant au moins six mois si leurs revenus venaient à disparaître. Environ 40,7 % pensent que leurs économies couvriraient une période d’un an ou plus.

Selon les données de la Banque centrale allemande, les économies des ménages allemands ont atteint un niveau record de 9 004 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre de 2024. Les experts prévoient une nouvelle augmentation cette année, atteignant légèrement moins de 10 trillions d’euros.

Cette évaluation prend en compte les liquidités, les dépôts bancaires, les valeurs mobilières telles que les actions et les fonds, ainsi que les créances envers les compagnies d’assurance, mais exclut l’immobilier.