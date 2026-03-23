Alors que Lionel Jospin vient de nous quitter à l’âge de 88 ans, une vidéo l’ayant poursuivi toute sa carrière, et qui est encore dans toutes les mémoires, refait surface.

À quatre jours du premier tour de la présidentielle de 2002, Lionel Jospin aborde la fin de campagne avec une forme de sérénité. Interrogé le 17 avril par le journaliste John Paul Lepers sur l’hypothèse d’une élimination dès le premier tour, le candidat socialiste balaie la question avec amusement, jugeant ce scénario très improbable. Avec le recul, cette scène est devenue l’un des symboles les plus frappants de l’aveuglement d’une partie de la classe politique face à la poussée du Front national de Jean-Marie Le Pen.

Pourtant, plusieurs signaux existent déjà. Jean-Marie Le Pen progresse dans les intentions de vote au fil des semaines, tandis que, dans l’entourage de Jospin, certains évoquent en interne un scénario devenu « chaud », sans réellement croire qu’il puisse se réaliser.

Le 21 avril 2002, le verdict des urnes renverse toutes les certitudes. Jacques Chirac arrive en tête avec 19,88% des voix, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour avec 16,86%, et Lionel Jospin est éliminé avec 16,18%. Le choc est immense : pour la première fois sous la Ve République, l’extrême droite accède au second tour de l’élection présidentielle.

Cette élimination ne s’explique pas par la seule progression du FN. Elle tient aussi à la fragmentation du vote à gauche, dans une élection marquée par le nombre élevé de candidatures. Le “21 avril” entre alors dans l’histoire politique française comme le produit d’une addition de facteurs : dispersion des voix, vote protestataire, climat d’insécurité très présent en fin de campagne et confiance excessive des favoris.

L’autre enseignement de cette séquence concerne les sondages. Aucun des six instituts de sondage n’avait prévu l’élimination de Lionel Jospin. Vingt-quatre ans plus tard, cette séquence reste une mise en garde pour toutes les campagnes présidentielles : en politique, le sentiment de solidité peut masquer une fragilité réelle, et l’assurance d’un candidat ne protège jamais d’un basculement électoral. Le rire de Lionel Jospin, le 17 avril 2002, est ainsi resté dans la mémoire collective comme l’instant où une défaite historique paraissait encore impossible…