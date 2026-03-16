À Versailles, le maire sortant François de Mazières conserve sans difficulté son fauteuil lors des élections municipales de 2026. Le candidat divers droite s’impose dès le premier tour avec 64,56 % des suffrages exprimés, confirmant son ancrage politique dans la ville des Yvelines.

Face à lui, la concurrence est restée loin derrière. Olivier de La Faire, candidat de l’Union des droites, arrive en deuxième position avec environ 15,49 % des voix, tandis que le candidat divers gauche Geoffrey Landrain recueille un peu moins de 6 %. Plusieurs autres listes étaient également en lice dans ce scrutin.

Un quatrième mandat pour le maire de la cité royale

Cette victoire nette permet à François de Mazières d’obtenir un quatrième mandat à la tête de Versailles, qu’il dirige depuis 2008. La liste qu’il conduisait rassemble une large coalition allant du centre à la droite, incluant notamment des soutiens issus de LR, de l’UDI ou encore de la majorité présidentielle.

Avec plus de 64 % des voix, le maire sortant confirme la solidité de sa majorité municipale dans cette ville d’environ 84 000 habitants. Ce résultat lui donne une large majorité au conseil municipal et lui permet de poursuivre les projets engagés dans la cité royale pour les six prochaines années.