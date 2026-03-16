À Sainte-Foy-lès-Lyon, dans la métropole lyonnaise, la maire sortante Véronique Sarselli s’impose très largement à l’issue du premier tour des élections municipales. La candidate Les Républicains, élue en 2020, recueille 77,8 % des suffrages dans cette commune d’un peu plus de 21 000 habitants située à l’ouest de Lyon.

Face à elle, la candidate divers gauche Yvette Lathuilière n’a pas réussi à créer de dynamique électorale. Dans ce duel entre deux listes, elle obtient 22,2 % des voix, loin derrière la maire sortante qui confirme ainsi son ancrage local.

Une victoire nette pour la majorité municipale

Ce résultat très net permet à Véronique Sarselli de conserver son mandat sans passer par un second tour. La maire, également élue à la Métropole de Lyon, consolide ainsi sa position politique dans la commune.

Le scrutin, qui opposait uniquement deux candidates, s’annonçait comme un affrontement direct entre la majorité municipale et l’opposition de gauche. Finalement, l’écart de voix témoigne d’un soutien massif des électeurs à l’équipe sortante.