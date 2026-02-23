Poulet et enveloppes d’argent contre des votes : les accusations de LFI à La Courneuve contre le PS

Le député LFI Aly Diouara, candidat aux municipales de La Courneuve, accuse l’équipe de son adversaire socialiste Oumarou Doucouré d’avoir organisé deux opérations d’achat de voix. Le 20 février, des colis alimentaires contenant notamment du poulet auraient été distribués dans la cité des 4000 contre des promesses de soutien électoral. Quatre jours plus tôt, lors d’une réunion publique tenue en présence du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel, des enveloppes contenant entre 20 et 30 euros auraient été remises à des participants.

Le député affirme s’appuyer sur plusieurs témoignages concordants, des messages Snapchat de jeunes habitants et des captures d’écran consultées par la presse. Il prend toutefois soin de nuancer ses accusations : « Je ne dis pas que Stéphane Troussel ou Oumarou Doucouré se sont livrés à cette pratique, je dis simplement que des enveloppes ont été distribuées durant cette réunion. » Aucun de ces éléments n’a pu être authentifié de manière indépendante.

Des plaintes croisées et une campagne sous tension

Aly Diouara affirme avoir saisi le procureur de la République ainsi que la Commission nationale des comptes de campagne. De leur côté, Oumarou Doucouré et Stéphane Troussel dénoncent des accusations « infondées » et « d’une extrême gravité », qu’ils interprètent comme une tentative de déstabilisation à l’approche du scrutin. Les deux responsables socialistes ont déposé plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

La Courneuve, ville de Seine-Saint-Denis dirigée depuis de longues années par le Parti communiste, s’apprête à vivre une élection municipale particulièrement disputée. Gilles Poux, maire sortant PCF, ne se représente pas, ouvrant une course à la succession dans laquelle LFI et PS s’affrontent désormais sur le terrain judiciaire autant qu’électoral.