Au Pays basque, un drame a marqué la soirée des élections municipales de 2026. Le maire sortant, Christian Berçaïts, de Viodos-Abense-de-Bas, qui venait d’être battu lors du scrutin, a été retrouvé mort peu après l’annonce des résultats, provoquant une vive émotion dans sa commune et au-delà.

Selon les premiers éléments relayés par les médias locaux, l’édile venait de perdre la mairie qu’il dirigeait et avait quitté les lieux après la proclamation des résultats. Son corps a été découvert quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Une commune sous le choc après le scrutin

L’annonce de cette disparition a profondément bouleversé les habitants et les responsables politiques du territoire. Dans cette petite commune du Pays basque, où les élections municipales mobilisent fortement la population, la nouvelle s’est rapidement répandue dans la nuit.

Les autorités ont indiqué que les investigations se poursuivaient pour établir les causes du décès. En attendant les conclusions de l’enquête, de nombreux élus locaux ont exprimé leur soutien à la famille de l’ancien maire et aux habitants de la commune, encore sous le choc de cette tragédie survenue dans la foulée du scrutin.