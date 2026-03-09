La campagne des élections municipales de 2026 entre dans sa dernière ligne droite. À six jours du premier tour du scrutin, prévu le dimanche 15 mars, les candidats intensifient leurs déplacements, réunions publiques et opérations de terrain afin de convaincre les électeurs.

Ce lundi marque le début de la dernière semaine de campagne officielle dans de nombreuses communes françaises. Les équipes des différents partis multiplient les meetings et les rencontres avec les électeurs, tandis que les négociations et discussions stratégiques se poursuivent en coulisses en vue d’éventuels rapprochements pour le second tour.

Dans ce contexte, plusieurs responsables politiques évoquent déjà les alliances possibles entre formations politiques, un enjeu central du système électoral municipal à deux tours.

Jordan Bardella n’écarte pas un rapprochement entre LR et le RN

Interrogé sur BFMTV sur les stratégies possibles pour le second tour, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a indiqué ne pas exclure l’hypothèse d’accords locaux entre des candidats du Rassemblement national et ceux du parti Les Républicains.

Jordan Bardella a expliqué que de telles alliances pourraient intervenir dans certaines villes afin de « l’emporter » ou pour faire « barrage » à des listes soutenues par La France insoumise.

Selon Jordan Bardella, ces rapprochements pourraient dépendre des situations locales et des rapports de force issus du premier tour. Le président du Rassemblement national a rappelé que les élections municipales reposent souvent sur des logiques territoriales et des configurations politiques propres à chaque commune.

La question des alliances au cœur des municipales

Dans les élections municipales françaises, le système électoral à deux tours favorise les recompositions entre les différentes listes entre le premier et le second tour. Lorsqu’aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, les listes ayant dépassé un certain seuil peuvent fusionner ou maintenir leur candidature pour le second tour.

Ce mécanisme entraîne souvent des discussions et négociations entre formations politiques afin de renforcer leurs chances de victoire dans certaines communes.

Plusieurs responsables des Républicains ont déjà exprimé des positions divergentes sur l’attitude à adopter face au Rassemblement national. Depuis plusieurs années, la direction du parti Les Républicains affirme officiellement refuser toute alliance avec le Rassemblement national, tout en reconnaissant que certaines configurations locales peuvent créer des situations politiques complexes.

Une campagne marquée par les rapports de force entre blocs politiques

Les municipales de 2026 se déroulent dans un contexte politique national marqué par la fragmentation du paysage partisan. Les formations de gauche, notamment La France insoumise dirigée par Jean-Luc Mélenchon, cherchent à consolider leur présence dans certaines grandes villes.

De leur côté, les partis de droite et d’extrême droite tentent d’élargir leur implantation locale. Le Rassemblement national, présidé par Jordan Bardella et fondé par Jean-Marie Le Pen puis dirigé pendant plusieurs années par Marine Le Pen, ambitionne notamment de conquérir de nouvelles municipalités.

Pour Les Républicains, formation héritière de l’UMP fondée par Nicolas Sarkozy, les élections municipales représentent également un enjeu majeur pour conserver ou reconquérir des bastions locaux.

Une dernière semaine de campagne décisive

À l’approche du premier tour, les formations politiques multiplient les initiatives pour mobiliser leur électorat. Les candidats organisent des réunions publiques, participent à des débats locaux et intensifient les distributions de tracts dans les quartiers.

Dans plusieurs villes, les négociations en vue du second tour ont déjà commencé de manière informelle, même si les décisions finales dépendront des résultats du premier tour.

Cette dernière semaine de campagne s’annonce donc décisive pour les différentes forces politiques, alors que les électeurs seront appelés aux urnes dans quelques jours pour déterminer la composition des conseils municipaux et élire les futurs maires dans des milliers de communes françaises.