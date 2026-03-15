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Municipales Dijon : la maire sortante Nathalie Koenders arrive largement en tête au premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Dijon : la maire sortante Nathalie Koenders arrive largement en tête au premier tour
Municipales Dijon : la maire sortante Nathalie Koenders arrive largement en tête au premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Dijon, la mairie sortante Nathalie Koenders arrive en tête du premier tour avec 39,61 % des suffrages. Elle devance Emmanuel Bichot, candidat de l’union de la droite, crédité de 23,73 %.

Derrière, Thierry Coudert (union de l’extrême droite) obtient 12,80 %, Olivier Minard (LFI) 10,34 %, tandis que Michel Haberstrau (union de la gauche) recueille 7,73 %. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu le 22 mars dans la préfecture de Côte-d’Or.

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