Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Dijon, la mairie sortante Nathalie Koenders arrive en tête du premier tour avec 39,61 % des suffrages. Elle devance Emmanuel Bichot, candidat de l’union de la droite, crédité de 23,73 %.

Derrière, Thierry Coudert (union de l’extrême droite) obtient 12,80 %, Olivier Minard (LFI) 10,34 %, tandis que Michel Haberstrau (union de la gauche) recueille 7,73 %. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu le 22 mars dans la préfecture de Côte-d’Or.