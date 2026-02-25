Le candidat Horizons et Renaissance à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, a affirmé mercredi qu’il ne rallierait ni Emmanuel Grégoire ni Rachida Dati au second tour des municipales. « Je ne rejoindrai ni Grégoire ni Dati au second tour. Je mène campagne pour gagner », a-t-il déclaré sur France Inter.

L’élu d’opposition a expliqué vouloir proposer « un autre chemin » aux Parisiens, refusant ce qu’il décrit comme un affrontement « du passé contre le passé » entre la gauche et la droite. Crédité de 12 % des intentions de vote au premier tour selon un récent sondage Ifop, il assure que « le match n’est pas du tout joué ».

Un positionnement autonome au centre

Pierre-Yves Bournazel met en avant une ligne distincte, soutenue notamment par Gabriel Attal et Édouard Philippe, dirigeants respectifs de Renaissance et d’Horizons. Il affirme vouloir incarner une alternative et refuse toute stratégie de fusion de listes avec ses principaux adversaires.

À l’égard de Rachida Dati, candidate LR et MoDem, il a dénoncé des méthodes qu’il juge trop agressives, affirmant vouloir « apaiser Paris ». Concernant Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo, il s’est interrogé sur sa capacité à incarner un changement après douze années de mandat socialiste.

Dans une tribune diffusée par son équipe, il estime que la capitale mérite « mieux » qu’une confrontation entre « une gauche de l’échec » et « une droite des affaires ».