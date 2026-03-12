La campagne des élections municipales à Courbevoie est marquée par une polémique après le témoignage d’une résidente d’une résidence senior affirmant avoir subi des pressions pour accorder sa procuration au maire sortant, Jacques Kossowski, en fonction depuis 1995. Selon ses déclarations, elle aurait été menacée et poussée à signer ce document afin de permettre à un tiers de voter à sa place lors du scrutin.

Le directeur de l’établissement a indiqué qu’une candidate appartenant à l’équipe municipale, également résidente de la structure, serait impliquée dans cette démarche. Face à la gravité des accusations, le parquet de Nanterre a ouvert rapidement une enquête et plusieurs auditions sont actuellement en cours afin d’établir les faits et déterminer d’éventuelles responsabilités.

Aurélie Taquillain saisit la justice

Dans ce contexte, Aurélie Taquillain a décidé de déposer plainte afin que toute la lumière soit faite sur ces accusations particulièrement graves. La candidate aux municipales estime qu’il est essentiel que la justice puisse examiner ces faits, afin de garantir la transparence du processus électoral et le respect du libre choix des électeurs.

Le maire sortant Jacques Kossowski a de son côté annoncé avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Aurélie Taquillain, contestant les accusations portées dans cette affaire et dénonçant ce qu’il considère comme des accusations infondées. Cette démarche judiciaire s’inscrit dans un climat politique particulièrement tendu à l’approche du scrutin.

Aurélie Taquillain rassemble et incarne l’alternative à Courbevoie

Parallèlement, la campagne se recompose politiquement. Plusieurs personnalités issues de la majorité municipale ont récemment décidé de rejoindre Aurélie Taquillain, dont Nathalie Renault, Charazed Djebbari, Sandrine Cohen-Solal et Marion Jacob-Chaillet, illustrant les tensions internes au sein du camp du maire sortant.

Parmi les soutiens récents figure également Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie , qui a décidé de quitter la majorité de Jacques Kossowski. Lassé de ce qu’il décrivait comme un manque d’influence au sein de l’équipe municipale, il a annoncé tourner la page du camp du maire sortant. Son ralliement à la campagne d’Aurélie Taquillain est perçu comme un signal politique important, illustrant les fractures au sein de la majorité municipale et renforçant la dynamique autour de la candidate d’opposition.

La dynamique autour de la candidate s’est également renforcée avec le ralliement d’Adile Farquane, journaliste et éditorialiste politique. Engagé de longue date dans le débat public, il intervient régulièrement dans les médias, ancien éditorialiste politique sur LCI et anime des émissions de débat, notammentLes Zinformés sur Beur FM et Le carrefour de l’info sur Global Africa Telesud . Son soutien à Aurélie Taquillain est présenté par son entourage comme un signe supplémentaire de l’élargissement de la coalition qui se forme autour de sa candidature.

Une ambition municipale construite sur l’expérience locale

Née et élevée à Courbevoie, Aurélie Taquillain affirme que son engagement politique s’est construit au contact direct des habitants. Élue conseillère municipale en 2010, puis adjointe au maire chargée de la famille, de la petite enfance et de la vie associative, elle est aujourd’hui conseillère régionale et préside le groupe d’opposition « Agissons pour Courbevoie ».

Entre enquête judiciaire, recomposition des alliances politiques et confrontation avec le maire sortant, la campagne municipale s’annonce particulièrement disputée dans cette ville stratégique des Hauts-de-Seine.