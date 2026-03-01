Maire sortant de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Olivier Klein est candidat à sa réélection aux municipales des 15 et 22 mars tout en conservant son poste de recteur de l’académie de Strasbourg. Nommé en juin 2024, l’ancien ministre délégué à la Ville partage depuis son temps entre l’Alsace et sa commune de près de 30 000 habitants.

En congé sans solde de l’académie jusqu’au second tour, il assure pouvoir assumer les deux fonctions grâce aux outils de travail à distance. Selon lui, aucun dossier, ni à Clichy-sous-Bois ni à Strasbourg, n’a souffert de cette organisation. Certains habitants s’interrogent toutefois sur cette double responsabilité, dans une ville marquée par d’importantes difficultés sociales.

Des critiques en Alsace

À Strasbourg, où l’académie compte plus de 316 000 élèves et 30 000 personnels, des représentants syndicaux estiment que la fonction de recteur nécessite un engagement à temps plein. D’autres considèrent en revanche que sa présence ne diffère pas de celle de ses prédécesseurs.

Olivier Klein, ancien professeur de physique-chimie, met en avant les complémentarités entre ses deux rôles. Il affirme qu’il tirera les conséquences si l’un des deux mandats devait en pâtir. À Clichy-sous-Bois, il se dit confiant dans sa campagne, malgré la présence de plusieurs listes concurrentes. Quel que soit le résultat du scrutin, il retrouvera son poste de recteur après le second tour.