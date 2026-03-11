À un an du scrutin de mars 2026, Les Écologistes entrent dans la dernière ligne droite avec un enjeu presque existentiel : prouver que la « vague verte » de 2020 n’était pas un accident météorologique, mais un vrai cycle politique. Dans les grandes villes conquises (Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Tours, Besançon, Annecy, Grenoble) les équipes sortantes veulent se présenter en gestionnaires installés, pas en militants de passage. Le message est clair, presque martelé : nous savons gouverner. À Lyon, Grégory Doucet a choisi l’attaque frontale contre Jean‑Michel Aulas, candidat de la droite et du centre, en pointant le coût de ses promesses. À Poitiers, Léonore Moncond’huy parle d’une trajectoire budgétaire « maîtrisée » quand ses adversaires décrivent un tableau « catastrophique ». Derrière les chiffres, une bataille d’image : sérieux contre slogans, continuité contre grand soir municipal.

Finances « maîtrisées », rues apaisées… et colères bien réelles

Mais la campagne ne se jouera pas seulement sur les tableurs : elle se jouera dans la rue, au sens propre. Zones à faibles émissions, réduction de la voiture, pistes cyclables, piétonnisation, végétalisation, restrictions publicitaires, politiques du logement… les mesures emblématiques deviennent autant de prises pour les oppositions, qui dénoncent une « écologie punitive » et appuient là où ça fait mal, circulation, commerce, propreté, sécurité. Les écologistes, eux, répondent pragmatisme et santé publique, air plus respirable, villes plus vivables, et rappellent que les programmes de 2020 leur ont donné mandat. Reste un autre piège, plus silencieux mais redoutable : les coalitions de gauche, parfois composites, où socialistes, insoumis et communistes peuvent transformer une investiture en champ de mines.