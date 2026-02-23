Municipale 2026 : un sondage place Rachida Dati en tête du second tour à Paris

À moins d’un mois des municipales, un sondage Ifop pour L’Opinion et Sud Radio dessine un rapport de forces serré dans la capitale. Si le candidat socialiste Emmanuel Grégoire reste en tête au premier tour, Rachida Dati est donnée gagnante au second dans plusieurs configurations.

Dans l’hypothèse d’un duel entre la candidate Les Républicains et le représentant de la gauche unie (hors LFI), la ministre de la Culture recueillerait 53 % des suffrages, contre 47 % pour son adversaire. En cas de triangulaire avec la liste Horizons-Renaissance menée par Pierre-Yves Bournazel, elle arriverait également en tête avec 43 %, devant la gauche (42 %) et la majorité présidentielle (15 %).

Un premier tour favorable à la gauche

Au premier tour, Emmanuel Grégoire demeure cependant en position dominante avec 32 % des intentions de vote, contre 30 % pour Rachida Dati, en progression par rapport à une précédente enquête. Derrière, Pierre-Yves Bournazel serait crédité de 12 %, tandis que Sophia Chikirou (LFI) et Sarah Knafo (Reconquête) atteindraient chacune 11 %. Le candidat du RN, Thierry Mariani, est mesuré à 4 %.

L’étude a été réalisée en ligne du 16 au 19 février auprès de 991 électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales. Comme toute enquête d’opinion, elle constitue une photographie à un instant donné, avec une marge d’erreur estimée entre 1,4 et 3,1 points.