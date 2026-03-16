La maire sortante de Cayenne, Sandra Trochimara, remporte très largement les élections municipales dès le premier tour. Sa liste « Gardons notre cap » obtient 72,4 % des suffrages, un score particulièrement élevé pour la capitale de la Guyane. Ce résultat lui permet de conserver sans difficulté la mairie et d’engager un nouveau mandat de six ans.

La sénatrice Marie-Laure Phinéra-Horth, ancienne maire de la ville entre 2010 et 2020, arrive loin derrière avec 13,52 % des voix. Les autres candidats restent très minoritaires : l’avocat Olivier Taoumi recueille 5,81 %, Bernadette Duclona-Constant 5,44 % et Fabien Covis 2,82 %.

Une victoire célébrée dans les rues de la capitale

À l’annonce des résultats, les partisans de Sandra Trochimara se sont rassemblés dans les rues de Cayenne pour célébrer cette victoire. Défilés de voitures, musique et danses ont accompagné l’arrivée de la maire réélue à son quartier général de campagne, dans une ambiance festive.

Dans le camp adverse, la déception domine. Marie-Laure Phinéra-Horth a reconnu sa défaite tout en saluant la victoire de sa concurrente. L’ancienne maire affirme néanmoins vouloir poursuivre son engagement politique avec son équipe, qui devra désormais occuper les rangs de l’opposition au conseil municipal.