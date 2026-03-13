Un rendez vous populaire, réputé parmi les plus abordables d’Île de France, où l’on vient pour remplir le cabas et, ces temps ci, pour jauger les prétendants à l’hôtel de ville. À Sarcelles, les allées se transforment en couloir de pré campagne: poignée de main, sourire réglé, petite phrase lâchée au bon moment. Le décor est parfait, vivant, bruyant, et surtout photogénique pour qui pense déjà à mars prochain.

Dimanche 8 mars, le maire sortant Patrick Haddad, cadre socialiste, a déroulé sa partition au milieu des commerçants: salutations en rafale, échanges appuyés, et même quelques piques qui finissent vite recyclées en ligne. On croise une abonnée venue sous pseudonyme, un agent municipal affiché auprès d’un concurrent, et cette atmosphère particulière des campagnes locales où tout le monde se connaît, ou fait semblant. La scène dit beaucoup de l’époque: le marché n’est plus seulement un lieu de proximité, c’est un studio à ciel ouvert, pensé pour la vidéo courte et la réaction immédiate.

Entre étals et smartphones, la politique en version courte

Quatre noms structurent déjà la bataille. Patrick Haddad avance avec le soutien des communistes et de Place publique, face à Bassi Konate, qui se présente en « citoyen » tout en étant appuyé par La France insoumise, les Écologistes et François Ruffin. S’ajoutent François Xavier Valentin, ex proche de l’ancien maire socialiste François Pupponi, passé par Horizons, et Mohamed Ali Abchiche, entré plus tard dans l’arène avec Génération.s. Dans une ville d’environ 60.000 habitants, jeune et modeste, les slogans tiennent moins longtemps que les discussions sur les services municipaux, le quotidien, et la gestion d’une dette évoquée à 81 millions d’euros.

Ce qui frappe, aussi, c’est le vide à droite: à ce stade, aucune liste Les Républicains ni Rassemblement national n’est annoncée, comme si l’élection se jouait ailleurs, dans les recompositions à gauche et la place, parfois explosive, de LFI dans une municipale où l’étiquette reste sensible. Patrick Haddad, lui, met en avant la pression qui pèse sur les maires, sommés de répondre à toute heure, sur toutes les plateformes, comme si une mairie devait fonctionner à la cadence d’un fil d’actualité. À Sarcelles, le marché a déjà choisi son rôle: celui d’un baromètre à hauteur d’homme, où l’image compte autant que la gestion et où la campagne s’écrit, jour après jour, au rythme des paniers remplis et des vidéos partagées.