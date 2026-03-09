Près d’un élève parisien sur deux pourrait être scolarisé dans un collège privé à l’entrée en sixième d’ici 2035, selon une étude de l’Institut des politiques publiques. Aujourd’hui, environ 39 % des élèves de sixième dans la capitale sont inscrits dans l’enseignement privé. Si la tendance actuelle se poursuit, cette proportion pourrait atteindre près de 50 % dans les dix prochaines années.

Cette évolution s’explique en partie par la forte baisse de la natalité observée à Paris depuis plus d’une décennie. Le nombre d’enfants diminue et les effectifs scolaires reculent progressivement, ce qui entraîne des fermetures de classes, principalement dans les établissements publics, tandis que le privé parvient davantage à maintenir ses élèves.

Une progression du privé qui interroge

Entre 2016 et 2024, les effectifs ont nettement reculé dans les écoles et collèges publics parisiens, alors que la baisse reste beaucoup plus limitée dans le secteur privé. Cette dynamique contribue à augmenter progressivement la part des élèves scolarisés hors du public dans la capitale.

Les chercheurs alertent toutefois sur les conséquences sociales possibles de cette évolution. Le privé accueille déjà une proportion importante d’élèves issus de milieux favorisés, et cette tendance pourrait renforcer les inégalités et la ségrégation scolaire entre établissements à Paris dans les années à venir.